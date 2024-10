Irã e Iraque fecham espaço aéreo após ataque de Israel contra Teerã

O Irã e o Iraque fecharam o espaço aéreo de ambos os países após o ataque israelense ao território iraniano na madrugada de sábado (26), pelo horário local. As autoridades locais não forneceram mais detalhes sobre a medida.

O que aconteceu

Explosões foram registradas nas proximidades de Teerã, capital do Irã, e em outras cidades do país. Os ataques foram conduzidos por Israel como parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu por parte do regime iraniano.

Com a operação, Israel está envolvido nesta sexta em três frentes simultâneas: em Gaza, contra o Hamas, no Líbano, contra o Hezbollah, e no Irã.