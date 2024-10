'É hora dos EUA cantarem um nova música', diz Beyoncé em comício de Kamala

Primeira participação da estrela da música nesta corrida eleitoral ocorre em um momento crucial para a democrata. A liderança que Kamala tinha há algum tempo sobre o seu rival, o republicano e ex-presidente Donald Trump, praticamente evaporou, mostraram pesquisas de opinião. A campanha da democrata diz que a diferença para o oponente está dentro da margem de erro nos estados considerados decisivos para a eleição.

O comício em Houston, cidade-natal da cantora, é a principal atração de uma série de aparições dela e eventos artísticos de cunho político. Em 2008, o marido da artista, Jay-Z, realizou um comício para Barack Obama, enquanto ela própria cantou o hino nacional e o clássico "At Last", de Etta James, na cerimônia de posse do presidente.

A estrela também fez um comício para a candidata democrata Hillary Clinton em 2016 e apoiou Joe Biden e Kamala em 2020, pelo Instagram. A democrata abraçou a canção "Freedom", do álbum e filme "Lemonade", de 2016, como hino da campanha. A produção mostrava mães de vítimas da brutalidade policial. Após a publicação, sindicatos de policiais do Tennessee e da Flórida pediram que seus membros boicotassem os shows da artista.

Beyoncé pode ajudar Kamala a conquistar público importante. Com aproximadamente 314 milhões de seguidores no Instagram, Beyoncé oferece a Kamala acesso a um segmento da população norte-americana — especialmente eleitores negros e jovens — considerado crucial na apertada corrida contra Trump.

Celebridades de Hollywood, incluindo as atrizes Julia Roberts e Jane Fonda, estão fazendo campanha por Kamala. Outros artistas que apoiam a democrata são os músicos Bruce Springsteen, Usher e Lizzo.

*Com informações da Reuters