Irã afirma que dois soldados morreram após ataques de Israel no país

Dois soldados iranianos morreram durante operação de Israel em retaliação ao Irã no final da noite de sexta-feira e início da madrugada de sábado (horário local)

O que aconteceu

Irã emitiu comunicado no sábado confirmando a morte de dois soldados. "O Exército da República Islâmica do Irã, ao defender a segurança do país e proteger o povo, sacrificou dois dos seus combatentes durante ataque do regime criminoso".

Israel realizou, durante horas, uma onda de ataques contra o Irã, com explosões registradas nas proximidades de Teerã, capital do Irã. Os ataques, já oficialmente encerrados, foram conduzidos como parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu por parte do regime iraniano, no início de outubro.