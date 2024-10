'Problemas não se resolvem com mortes', diz Arce ao condenar ataque a Evo

Morales postou vídeos do ataque nas redes sociais. Ele alega que 14 tiros foram disparados por homens encapuzados. "Esta foi a tentativa de assassinato ocorrida às 6h20, às portas do nono, no município de Shinahota", diz a legenda.

Nas imagens, Morales aparece no banco da frente. No telefone, o ex-presidente diz: "Estão atirando em nós, estão nos detendo, rapidamente, mobilizem-se".

Vídeo mostra marcas de tiros no carro, e o condutor ferido na cabeça. Não há detalhes sobre o estado de saúde, nem sobre a extensão do ferimento.