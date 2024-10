Mulher é condenada por homicídio após deixar namorado preso em mala nos EUA

Uma mulher foi condenada por homicídio após deixar o namorado morrer preso em uma mala na Flórida (EUA).

O que aconteceu

Sarah Boone, 47, foi condenada pelo júri por assassinato em segundo grau pela morte o namorado, Jorge Torres Jr., 42. O caso aconteceu em 2020, e a decisão foi tomada na última sexta-feira (25). As informações são do jornal britânico The Guardian.

Inicialmente, a mulher disse em depoimento que estava bebendo com o companheiro quando ele entrou em uma mala durante um jogo de "esconde-esconde". Sarah ainda afirmou que acabou dormindo, achando que Jorge conseguiria sair por conta própria, mas, quando acordou, achou o homem morto.