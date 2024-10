Homem é condenado por usar IA para criar imagens de abuso sexual infantil

Um britânico foi condenado pela Justiça a 18 anos de prisão por usar a inteligência artificial para criar imagens de abuso sexual infantil.

O que aconteceu

Hugh Nelson, de 27 anos, se declarou culpado no Tribunal da Coroa de Bolton. A lista de crimes cometidos pelo homem inclui 11 crimes sexuais contra crianças. Ele também admitiu ter encorajado o estupro de uma criança, segundo relatou a agência de notícia AP (Associated Press).

Nelson recebia encomendas por meio de salas de bate-papo na internet. As ofertas eram recebidas e, na sequência, ele produzia as fotos com imagens explícitas de crianças sendo abusadas sexualmente.