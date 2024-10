Musk é processado nos EUA após sorteios de 1 milhão de dólares a seguidores

Bilionário é acusado de escolher ganhadores de loteria. "Embora Musk diga que a seleção de um vencedor é 'aleatória', isso parece falso porque vários vencedores que foram selecionados são indivíduos que compareceram aos comícios de Trump na Pensilvânia", escreve Kressne no processo, publicado hoje (28).

Promotor diz não haver informações sobre captura de dados. Para se inscrever nos sorteios de Musk, os seguidores forneceram informações pessoais como nome, endereço de e-mail, endereço postal e número de telefone, embora não tenham disposto como esses dados serão usados.

Comitê de ação política de Musk também é alvo no processo. O America PAC já doou 118 milhões de dólares (R$ 672 milhões) à campanha de Donald Trump, amplamente dependente de grupos externos para a prospecção de eleitores, o que significa que o super PAC fundado por Musk — o homem mais rico do mundo — desempenha um papel preponderante no que se espera que seja uma eleição muito acirrada.

Se não for proibido, o esquema de loteria deles prejudicará irreparavelmente os habitantes da Filadélfia -- e outros na Pensilvânia -- e manchará o direito do público a uma eleição livre e justa. [...] Os eleitores da Pensilvânia, incluindo os eleitores da Filadélfia, têm o direito à paz pública, ao conforto público e à conveniência pública para se envolverem no processo eleitoral sem interferência de terceiros externos, oferecendo a chance de uma recompensa em troca do fornecimento de informações pessoais.

Larry Kressner, promotor-geral da Filadélfia

Bilionário quer passar leis sobre porte de armas

Objetivo do magnata é tirar do papel projetos de emendas sobre liberdade de expressão e direito ao porte de armas. No início de outubro, Musk já havia anunciado a oferta de US$ 47 (R$ 267) para aqueles que se engajarem. Depois, o bilionário aumentou o valor para US$ 100 (R$ 568) e prometeu fazer os sorteios diários no valor milionário.