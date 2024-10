Washington Post perde 200 mil assinantes após não se posicionar na eleição

O jornal norte-americano The Washington Post perdeu mais de 200.000 assinantes digitais desde que o veículo anunciou que não apoiaria um candidato nas eleições deste ano. A informação foi revelada pela rádio NPR e reproduzida pelo próprio veículo de comunicação.

O que aconteceu

Os cancelamentos foram registrados até o 12h desta segunda-feira (28), segundo a emissora de rádio NPR. A perda representa cerca de 8% da circulação paga do Washington Post de 2,5 milhões de assinantes, que inclui também a versão impressa.

Três dos dez membros do conselho editorial do jornal renunciaram ao cargo, segundo o site Axios. David Hoffman, que está no jornal há mais de quatro décadas, Molly Roberts e Mili Mitra devem ocupar outras funções no veículo. O editor-chefe, Robert Kagan, também renunciou ao cargo.