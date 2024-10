Urnas eleitorais e votos são queimados nos EUA; FBI investiga

FBI está investigando. As autoridades disseram somente que foi usado um "dispositivo incendiário" para queimar as urnas, mas não foi informado qual. Ainda não se sabe se os incidentes tem relação, e por enquanto não há suspeitos.

Urnas incendiadas fazem parte de sistema eleitoral alternativo. Oito estados e o distrito de Columbia permitem que seus eleitores votem por correio, em vez de irem a um local de votação. O eleitor recebe a cédula em sua casa, a preenche e então a manda ao sistema eleitoral, através dos correios, centros de coleta de cédulas ou por urnas que ficam espalhadas pelas cidades, como as que foram incendiadas.

Levamos a segurança de nossos funcionários eleitorais a sério e não toleraremos ameaças ou atos de violência que busquem minar o processo democrático. Eu denuncio veementemente quaisquer atos de terror que visem interromper eleições legais e justas no estado de Washington. Apesar deste incidente, tenho total confiança na capacidade do nosso funcionário eleitoral do condado de manter as eleições de Washington seguras e protegidas para todos os eleitores.

Steve Hobbs, Secretário de Estado de Washington