Vídeos mostram briga de facções de cartel na fronteira do México com os EUA

Imagens gravadas pelo Departamento de Segurança Pública do Texas mostram a briga entre facções de um cartel no México, perto da fronteira com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Grupos disputam controle das rotas de tráfico de drogas e de pessoas, afirmou tenente. Segundo Christopher Olivarez, o vídeo, gravado por câmeras térmicas, foi gravado em 23 de outubro.

Segundo as autoridades americanas, a situação de violência no local é recorrente. "Por décadas, o Cartel do Golfo controlou a área, mas hoje há uma batalha entre facções do cartel pelo controle das rotas de tráfico da região", afirmou.