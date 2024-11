Biden parabeniza Yamandú Orsi por sua vitória nas eleições do Uruguai

O presidente dos EUA, Joe Biden, parabenizou nesta segunda-feira (25) o esquerdista Yamandú Orsi por sua vitória na eleição presidencial do Uruguai e espera que os dois países continuem "trabalhando juntos" para "futuros mais seguros e prósperos".

"Parabenizo Yamandú Orsi por sua eleição como 43º presidente do Uruguai" e os uruguaios "por seu compromisso inabalável com a democracia", disse Biden em uma declaração dois meses antes de deixar a Casa Branca nas mãos do republicano Donald Trump.

Quando assumir o cargo em março, Orsi terá que lidar com o magnata conservador hostil à China, país com o qual o Uruguai está negociando um acordo de livre comércio e fortaleceu os laços diplomáticos nos últimos anos.