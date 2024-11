Israel pode anunciar cessar-fogo com o Líbano nesta terça-feira

Após uma reunião de segurança na noite do domingo (24), Israel aceitou a mediação dos EUA para acabar com a guerra no Líbano. O Conselho de Segurança israelense se reunirá nesta terça-feira (26) e poderá anunciar a pausa nos combates. A ONU também pediu que "as duas partes aceitem o cessar-fogo".

O acordo de cessar-fogo na frente libanesa tem três fases. A primeira delas, que estabelece a interrupção dos combates e a retirada do Hezbollah do sul do Líbano, pode ser colocada em prática ainda nesta semana.

Na segunda fase, as tropas israelenses deverão deixar o território libanês. A terceira etapa propõe negociações para definir a fronteira entre os dois países, de acordo com o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul.