R$ 3,5 bilhões e formas em 'S': como será embaixada dos EUA em Brasília

Os Estados Unidos inaugurarão em 2030 um novo prédio para a Embaixada em Brasília. As obras, que começaram em maio de 2023, devem exigir um investimento de R$ 3,5 bilhões, informou o Departamento de Estado dos EUA à Folha.

Como será a nova Embaixada

O novo complexo foi encomendado em 2016. Na ocasião, o governo americano contratou o Studio Gang, de Chicago, para realizar o projeto arquitetônico, em parceria com a empresa de engenharia Caddell Construction Co., de Montgomery, no estado do Alabama.

A previsão inicial era de que as obras fossem finalizadas em 2028. Outros dois anos, no entanto, devem ser investidos em acabamentos e anexos, como áreas de lazer e moradias para as forças de segurança, informou o Estadão.