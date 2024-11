Sakamoto: enquanto Maduro sonha com 'porrada', Brasil age como adulto

Essa nota do Brasil foi extremamente polida (...) não atacou nem xingou o Maduro. Que é exatamente o que o Maduro quer. O Maduro adoraria uma resposta do mesmo tom para poder fazer essa escalada [de poder]. Nicolás Maduro vive de fantasia. É a fantasia da invasão da Guiana, da guerra com os Estados Unidos. Ele deveria se preocupar com outra realidade que é o povo dele com fome.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembrou que a Venezuela não agiria contra o Brasil, porque não faria sentido e não receberia apoio de aliados.

A Venezuela não vai invadir o Brasil. Primeiro, que não faz sentido nenhum. Segundo, que não tem cabimento no ponto de vista militar ou político, qualquer que seja. E terceiro, se fizer isso, a Rússia e a China que são fiadoras dela vai falar 'ô, ô, ô, ô, volta'.

Não tem sentido nenhum, a Rússia-China que reconheceram [o governo] Maduro, ao contrário do Brasil, não tem interesse nenhum nesse tipo de confusão junto aos principais membros e parceiros do BRICS. Não tem sentido. O que acontece, na verdade, é que ao atacar o Brasil, que tem tomado uma atitude, e isso que é o mais interessante, o Brasil não tá dando as costas pra Venezuela, o Brasil tá mandando o diálogo. E o governo Lula foi muito criticado por manter o diálogo e é importante, porque quem é irresponsável simplesmente dá as costas.

Acontece que o Brasil abrir diálogo não significa o Brasil reconhecer o governo Maduro. O governo do Brasil não reconheceu o governo Maduro, ainda não reconheceu, tanto que não reconheceu que ele não pôde nos BRICS apoiar a entrada de um governo que ele não reconhece como vitorioso das eleições, não tem como. A Venezuela está aproveitando para utilizar aquela imagem de construção de inimigo externo que era só os Estados Unidos. (...) Para o Maduro é importante isso porque ao mostrar que aqui do lado do quintal há um representante de inimigo externo, ele acaba motivando a militância dele.

Leonardo Sakamoto

