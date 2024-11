Brasil critica 'escalada retórica' e 'ataques pessoais' de governo Maduro

Amorim é a pessoa que, desde o início do governo Lula, foi destacada para negociar uma aproximação entre a oposição venezuelana e Maduro e trabalhar para o fim das sanções americanas contra a Venezuela. Seu papel foi central nos Acordos de Barbados, que, em 2023, estabeleceram o projeto de uma eleição com a participação de observadores e condições concretas da votação.

Ataque ao veto do Brasil no Brics

Um elemento central, porém, foi a decisão do governo Lula de vetar, na semana passada, a adesão da Venezuela ao grupo de parceiros do Brics. Caracas tinha sido um dos governos mais votados pelos demais membros do bloco. Mas qualquer decisão exigia consenso. No lugar dos venezuelanos, o grupo passou a contar com Cuba e Bolívia.

Maduro, numa tentativa de virada de mesa, chegou a viajar para Kazan, para a surpresa dos brasileiros. Mas o veto foi mantido e, desde então, os venezuelanos passaram a atacar Brasília.

"Da mesma forma, manifestamos o nosso total repúdio à atitude antilatino-americana, contra os princípios fundamentais da integração regional, expressos na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), bem como na longa história de unidade da nossa região, consumada no veto aplicado pelo Brasil na cimeira do Brics em Kazan, com o qual a Venezuela foi excluída da lista de membros associados convidados dessa organização", disse o comunicado da Venezuela.

A Venezuela diz que a atuação do Brasil é equivalente às sanções que o país sofre dos EUA. O governo de Maduro ainda denunciou "o comportamento irracional dos diplomatas brasileiros que, contrariamente à aprovação dos outros membros do Brics, adotaram uma política de bloqueio, semelhante à política de Medidas Coercitivas Unilaterais e de punição coletiva de todo o povo venezuelano".