Mortes na Espanha chegam a 205; moradores estão sem acesso a comida e água

Algumas cidades também seguem sem fornecimento de energia elétrica. É o caso de Chiva, que registrou o recorde de chuvas durante a enchente. A cidade também está sem sinal de telefone e sem água.

(10:45 h)#DANA: Les vies que s'estan obrint són d'ús dels efectius d'emergència.



?Cal deixar les carreteres lliures perquè puguen treballar els servicis d'emergència.



Actualització carreteres, segons @GVAMediAmbient: pic.twitter.com/9dEXUFeLcu -- Emergències 112CV (@GVA112) November 1, 2024



Milhares de voluntários de Valência estão se organizando nas redes sociais para ajudar as áreas mais atingidas, que ficam no sul. Segundo o jornal El País, eles querem levar comida e água para a população, além de ajudar nos trabalhos de limpeza.

Voluntários pedem: água (para consumo próprio e distribuição), alimentos que não precisem ser cozidos (como sanduíches, frutas, atum, azeitonas, frios, etc.), botas e luvas específicas para limpeza de água e lama, carregadores portáteis já carregados, velas, entre outros, informou a coordenadora de um grupo de voluntários, no Telegram.

O governo pediu que voluntários "não se desloquem às áreas, porque as estradas estão em colapso e os serviços de emergência não têm acesso". Após a publicação no X, pessoas responderam ao comentário questionando e criticando a fala do governo, dizendo que o envio de serviços de emergência é insuficiente.