Ataque do Hezbollah deixa 11 feridos em Israel

Drones lançados contra o país foram abatidos, diz Exército israelense. Em comunicado nesta manhã, o órgão informou que interceptou drones que partiram do Líbano e outros três que não tiveram origem detalhada.

Os drones sem origem detalhada foram abatidos sobre o Mar Vermelho, afirmaram as Forças de Defesa. Os lançados a partir do Líbano foram interceptados ou caíram em "áreas abertas", afirmou o órgão.

Hezbollah cita "saravaida de foguetes" em direção ao Líbano. Em pronunciamento, o grupo extremista afirmou que mirou na base de Glilot, localizada nos subúrbios de Tel Aviv. O local fica a mais de 100 km de distância do ponto onde o foguete atingiu a casa.

Sirenes dispararam em regiões diferentes de Israel. Segundo o Haaretz, o norte do país e a região da Alta Galiléia são as áreas com maior número de alertas ativos.

Pelo menos 25 povoados na região do Vale Bekaa foram atingidos por ação israelense na noite da sexta-feira. Segundo Al Jazeera, ataques israelenses à região de Nuseirat, em Gaza, também deixaram rastro de destruição e pelo menos 20 mortos.