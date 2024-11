'Surfe no metrô': prática deixa mais um morto em NY e preocupa autoridades

A morte de uma menina de 13 anos após "surfar" no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, preocupa as autoridades locais. Com a vítima, o número de mortes envolvendo a prática perigosa chega a seis, com 181 prisões relacionadas, de acordo com a CNN.

O que aconteceu

Prática de "surfar" no metrô já causou seis mortes em Nova York. De acordo com a polícia da cidade, os números aumentaram em relação ao ano passado. Balanço supera as cinco mortes e 118 prisões de 2023.

Última vítima, de 13 anos, morreu no domingo (27), reacendendo alerta das autoridades. A garota estava com uma amiga de 12 anos quando ambas perderam o equilíbrio — a outra vítima teve ferimentos graves na cabeça.