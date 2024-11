O que é Colégio Eleitoral nas Eleições dos EUA?

Cada estado tem um número específico de eleitores, proporcional à sua população, determinado pelo número de senadores e de representantes que o estado possui na Câmara dos Representantes. Cada um tem um número diferente de delegados de acordo com seus representantes no Congresso — 1 para cada membro da Câmara dos Deputados (435) e do Senado (100). Ainda há mais 3 no Distrito de Columbia. Atualmente, o Colégio Eleitoral tem um total de 538 eleitores.

Voto popular e Voto dos eleitores. Embora os eleitos sejam escolhidos pelo voto popular em cada estado, eles têm um papel decisivo na eleição ao oficialmente "elegerem" o presidente e vice-presidente em um encontro do Colégio Eleitoral. Em quase todos os estados, o candidato que ganha a maioria dos votos populares no estado conquista todos os votos do Colégio Eleitoral daquele estado (com exceção do Maine e Nebraska, que distribuem de maneira proporcional).

O sistema frequentemente gera debates. Por exemplo, é possível que um candidato perca o voto popular nacional, mas ainda assim ganhe a presidência ao vencer em estados com maior número de eleitores. Essa situação ocorreu em eleições recentes, o que motiva discussões sobre a representatividade do Colégio Eleitoral e propostas para substituí-lo pelo voto direto.

