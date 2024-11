Como Kamala Harris não ter filhos biológicos virou munição para Trump

A candidata diz ter um bom relacionamento com os enteados. Em 2019, ainda como senadora, escreveu um relato em primeira pessoa para a revista Elle americana em que contava a ansiedade de conhecer Cole e Ella e como é a rotina da casa deles aos domingos, em que ela cozinha e o restante da família a auxilia. "Temos a nossa família de sangue e temos a nossa família do amor. Eu tenho os dois e considero ser uma benção real. Tenho dois filhos lindos, Cole e Ella. [...] Temos uma família muito moderna. A ex-mulher do meu marido é minha amiga", declarou ao podcast Call Her Daddy no último mês.

As críticas republicanas

As relações familiares costumam ser dissecadas durante a campanha presidencial nos EUA. Esta tradição remonta aos primórdios da república e da cultura do país, em que os patriarcas da independência são chamados de "Founding Fathers", os "pais fundadores" do país. Paradoxalmente, George Washington, o primeiro presidente, nunca teve filhos.

Além disso, a questão familiar está relacionada a temas de campanha. Kamala se posiciona a favor do direito federal da mulher de escolher se quer abortar ou não, enquanto Trump defende que os estados devam resolver a questão segundo a vontade da população local. Com forte apoio do sul religioso, sua agenda também não toca em expansão do acesso a contraceptivos, defendidos pelos democratas.

O fato de não ter filhos biológicos já foi usado contra Kamala Harris. O candidato a vice de Trump, J.D. Vance, afirmou no X (ex-Twitter) em 2021, além de outras entrevistas, que o futuro do país não deveria estar na mão de "senhoras sem filhos cheias de gatos" e que pessoas sem filhos são "sociopáticas". "É apenas um fato básico, você olha para Kamala Harris, Pette Buttigieg, AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) — o futuro todo dos democratas é controlado por pessoas sem filhos. E como pode fazer algum sentido que entregamos nosso país para pessoas que não têm uma participação direta [no futuro] dele?". O posicionamento viralizou e voltou a ser defendido por Vance.