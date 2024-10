Trump volta ao velho estilo, ataca estrangeiros e Kamala reage

"Por favor, não coloquem nossas vidas nas mãos de políticos, principalmente homens, que não tem a mínima ideia ou não se importam como que nós, mulheres, estamos passando."

Só para lembrar, Michelle era o único nome que vencia fácil de Trump segundo pesquisas na época em que se discutia a substituição de Biden na chapa.

Sobre a democracia

Cerca de 45% dos americanos dizem que a democracia nos Estados Unidos não faz um bom trabalho representando as pessoas comuns, segundo uma nova pesquisa do New York times/Siena College.

Sobre Elon Musk

E o Washington Post que descobriu que o Musk Siberiano trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos quando montou sua primeira start up?????? Para quem é muito perdido no rolê, Musk é sul africano e foi estudar nos Estados Unidos. Mas quando montou sua empresa, parece que ele abandonou os estudos e, por isso, estaria ilegal. Tanto que os documentos que os investidores assinaram quando aportaram dinheiro na empresa dizia que Musk tinha 45 dias para resolver seu problema com o visto para poder trabalhar nos Estados Unidos.