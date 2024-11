Por que brasileiros nos EUA são pró-Trump, mesmo após fala anti-imigrantes

O candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump tem ampliado o seu favoritismo entre brasileiros que vivem e votam no país, a despeito dos discursos anti-estrangeiros e imigrantes do republicano ao longo da campanha.

Entenda

Maioria de brasileiros com poder de voto nos EUA é democrata, mas apoio a Trump quase dobrou no país desde 2016, segundo pesquisador. "A cada eleição vemos um aumento do número de eleitores republicanos. Nos três ciclos eleitorais, Trump avançou no percentual de brasileiros dizendo que iam votar nele. Desde 2016, ele praticamente dobrou sua intenção nesse grupo", afirmou à Deutsche Welle Mauricio Moura, fundador do Ideia, instituto de pesquisa que analisa a intenção de voto de brasileiros com dupla cidadania nos EUA.