Resultado das eleições dos Estados Unidos: quando vencedor será conhecido?

Os Estados Unidos realizam nesta terça-feira, 5 de novembro, a eleição para escolher seu próximo presidente. A disputa está entre Kamala Harris e Donald Trump. A contagem dos votos começa na noite de terça, mas não há previsão de quando será concluída.

Espera-se que uma projeção do resultado seja divulgada pela imprensa no domingo. No entanto, o vencedor oficial só é divulgado em dezembro, após contagem oficial dos delegados.