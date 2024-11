'Nostradamus americano' crava vitória de Kamala Harris

Segundo Lichtman, Kamala ganha nove das 13 chaves analisadas por ele. Os pontos favoráveis a Harris são, entre outros, a unidade do partido por trás de sua candidatura, os resultados positivos da administração Biden, a saúde da economia americana, as ausências de escândalos e de revolta social.

Política externa está nos pontos desfavoráveis da candidata. Além das questões envolvendo Gaza, o historiador também elencou a derrota dos democratas na Câmara de Representantes nas eleições de meio de mandato de 2022, o fato dela não ser a presidente em exercício, as dificuldades para se posicionar além das divisões partidárias.

O erro do "Nostradamus americano" aconteceu no ano de 2000, ocasião na qual o presidente George W. Bush foi eleito. A previsão feita por ele para 2024 foi publicada no jornal francês Le Parisien.

*Com informações da RFI