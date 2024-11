Por que não há segundo turno nas eleições para presidente dos EUA?

Já as eleições para presidente são indiretas e proporcionais, seguindo a tradição britânica. Nos EUA, os eleitores escolhem o candidato no qual querem que os delegados de seu estado votem. Cada estado possui um número diferente de delegados do outro — é o mesmo número de representantes na Câmara e no Senado, que, por sua vez, são proporcionais à sua população. O candidato mais votado em um estado "leva" todos os delegados.

Exceções são os estados de Nebraska e Maine. Neles, o vencedor do voto popular de cada distrito leva os delegados correspondentes, e o candidato que vence a votação popular no estado inteiro leva outros dois delegados, permitindo assim que haja vencedores distintos em regiões diferentes de cada estado.

Neste cenário, não importa quem tem a maioria absoluta dos votos diretos da população no país. É eleito o presidente aquele que conquista a maioria dos votos indiretos proporcionais à representatividade de cada estado. Este arranjo leva a situações curiosas para a realidade eleitoral brasileira, como o que aconteceu com Hillary Clinton em 2016: a candidata havia obtido a maioria dos votos diretos da população em todos os EUA, mas Trump conquistou mais votos no Colégio Eleitoral e levou a Presidência.

Colégio Eleitoral tem 538 delegados, isto é, votos possíveis. Para vencer as eleições, um candidato precisa chegar ao desempate, obtendo o mínimo de 270 votos de delegados.

Casos de empates são raríssimos na história americana. Situações em que cada um dos candidatos não obteve a maioria aconteceram apenas duas vezes, em 1800 e 1824, e a primeira quase resultou em luta armada. Por esta razão, foi criado um dispositivo legal para resolver o impasse: a 12ª emenda à Constituição dos EUA, ratificada em 1804.

Mas e se Trump e Kamala empatarem?

269 vs. 269. Caso ambos os candidatos conquistem apenas 269 delegados, a Constituição prevê que seja convocada uma "eleição de contingência" e quem votará no novo executivo do país serão os membros do novo Congresso, também escolhidos nesta terça (5). A Câmara ficará responsável por eleger o presidente, enquanto o Senado deve escolher o vice.