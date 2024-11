O que são estados-pêndulo e qual é importância deles nas eleições dos EUA?

Donald Trump: 62 delegados

62 delegados Kamala Harris: 31 delegados

No entanto, as margens de erro são muito pequenas nas pesquisas, o que pode levar a resultados diferentes das urnas. É importante levar em consideração que não são apenas estes estados que vencem as eleições. De acordo com as projeções do jornal The New York Times, se Kamala e Trump vencerem em todos os seus estados "garantidos", ela precisaria conquistar 44 delegados nos estados-pêndulo. Já Trump precisaria de 51.

*De acordo com base que reúne dezenas de pesquisas coletadas pelo jornal The New York Times.

**Com informações da agência AFP.