EUA têm a Nasa, mas por que ainda votam em papel? Entenda sistema eleitoral

Joe Biden, presidente dos EUA, votando antecipadamente nas eleições norte-americanas em 28 de outubro Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Papel ainda é principal maneira de votar. 69,9% dos votos serão entregues por meio de cédulas de papel preenchidas a mão, apontou ainda a Verified Voting, sejam entregues pelo correio, na zona eleitoral no dia da eleição ou antecipadamente. Já outros 25,1% dos votos serão feitos com BMDs, equipamentos eletrônicos que marcam as cédulas de papel com as opções do eleitor — uma tecnologia considerada indispensável a pessoas com deficiência.

Como os votos são contados? Na maioria dos estados em que o voto como papel é opção, o resultado é contado a mão e/ou com um equipamento para fazer o escaneamento ótico da cédula. Já onde há os BMDs, há máquinas que realizam a tabulação dos votos. Na Louisiana, onde a urna eletrônica reina absoluta, o método é similar ao brasileiro: a própria urna entrega a contagem final.

Há ainda uma terceira via às urnas, mas ela não está disponível em 2024. Segundo a rádio pública NPR, é possível votar em eleições locais pela internet, através de máquinas de fax, e-mail ou portais, em duas situações: eleitores com deficiências e militares ou outros cidadãos que se encontram fora do país. No entanto, o governo dos EUA informa que o voto via internet não é disponibilizado em eleições federais, como as de 5 de novembro.

Por que eles preferem o voto no papel?

Uma das razões é financeira. Mudar o sistema eleitoral americano ou simplesmente atualizá-lo com o uso de máquinas mais modernas custaria centenas de milhares de dólares, apontou um levantamento de 2022 do Brennan Center for Justice, instituto não-partidário de pesquisa sobre políticas públicas e legislação. Não é como se os EUA não tivessem o dinheiro em caixa, mas o público e suas autoridades parecem não ter chegado um consenso a respeito da direção das reformas.