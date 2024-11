Eleição nos EUA tem filas, cédulas de papel e cachorro em seção; veja fotos

Votação antecipada para presidente começou em 17 de outubro. As urnas foram abertas inicialmente na Carolina do Norte, apenas algumas semanas após o furacão Helene devastar o oeste do Estado. Esse método de votação antecipada existe para facilitar o acesso ao voto e aumentar a taxa de participação. A maioria dos estados adota, mas cada um tem suas regras e prazos.

Mais de 80 milhões de pessoas já haviam até a manhã desta terça-feira (5). O número representa praticamente metade de todos os votos registados em 2020, quando Joe Biden venceu. Naquele ano de pandemia, 154 milhões de americanos foram às urnas.

Uma cadela chamada Daisy observa enquanto seu dono preenche uma cédula em um local de votação no Observatório de Cincinnati em 5 de novembro de 2024 em Cincinnati, Ohio Imagem: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Kamala e Trump disputam cada voto, e pesquisas mostram empate. Os candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro em todos os estados considerados decisivos, os chamados estados-pêndulos.

Empate nos EUA em primeira urna apurada. A cidade de Dixville Notch revelou empate - com três votos para o ex-presidente Donald Trump e três para a vice-presidente Kamala Harris.