Negros nos EUA recebem 'anúncio' em celular sobre volta da escravidão

"Ficamos profundamente tristes ao saber que alguns de nossos alunos foram vítimas desses textos anônimos, e também preocupados com a possibilidade de eles terem sido recebidos por pais ou funcionários do colégio", afirmou o email do colégio. "Essas mensagens inaceitáveis são altamente perturbadoras e podem desencadear sofrimento emocional", alertou.

Mensagens recebidas por alunos negros de escola em Nova York Imagem: Cedida ao UOL

O que aconteceu na escola dos meus filhos não é um caso isolado. Pelos EUA, negros de diversos estados foram surpreendidos com a mensagem em seus celulares nos últimos dias.

No texto, eles são supostamente informados de foram "selecionados" para colher algodão e que precisavam se apresentar na "plantação mais próxima".

Os porta-vozes do presidente eleito insistiram que sua "campanha não tem absolutamente nada a ver com essas mensagens de texto". Mas o FBI abriu investigações.

Para a uma das maiores entidades de combate ao racismo nos EUA, a National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), mesmo que a campanha de Trump tente se afastar do episódio, o desafio é de ter eleito um movimento que incentiva ataques racistas.