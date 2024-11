Venda de pílula do dia seguinte dispara após Trump vencer, dizem empresas

Empresas relataram um grande aumento de até 1.000% nas vendas de pílula do dia seguinte nos Estados Unidos após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, segundo a CBS News.

O que aconteceu

A Winx Health, empresa de saúde sexual, registrou um crescimento de 966% nas vendas das pílulas do dia seguinte nas 60 horas após as eleições, comparado com a semana anterior. Uma outra empresa de saúde sexual e reprodutiva, chamada Wisp, reportou um aumento de 1000% nas vendas de contraceptivos de emergência entre os dias 5 e 6 de novembro.

A CEO da Wisp, Monica Cepak, contou à CBS News que a disparada nas vendas aconteceu principalmente em estados com políticas antiaborto. Texas, Alabama e Indiana lideraram as vendas.