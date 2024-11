G20 começa nesta segunda; saiba quais líderes mundiais confirmaram presença

O Brasil está na presidência do G20 até o final do mês. Os assuntos prioritários estabelecidos no encontro este ano são combate à fome, pobreza e desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global.

O G20 foi criado em 1999 em resposta à crise financeira global, e é um fórum de cooperação econômica internacional. África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia fazem parte do grupo, além da União Africana e da União Europeia.

Líderes do G20 que confirmaram presença

Cyril Romephosa (presidente da África do Sul)

Olaf Scholz (primeiro-ministro da Alemanha)

Mohammad bin Salman (príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita)