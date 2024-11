Escolhido por Trump para Defesa já foi investigado por agressão sexual

O incidente teria ocorrido na noite do dai 7 de outubro de 2017, no Hyatt Regency Monterey Hotel. Uma queixa foi registrada no dia 12 de outubro. A revista Vanity Fair publicou que a suposta má conduta sexual de Hegseth envolveria uma mulher, citando fontes não identificadas.

A equipe jurídica de Hegseth descreveu a alegação como um encontro consensual, segundo a Vanity Fair. Timothy Parlatore, um ex-advogado de Trump que frequentemente representa atuais e ex-membros das forças armadas dos EUA, disse que não há evidências de crime. "Esta alegação já foi investigada pelo departamento de polícia de Monterey e eles não encontraram nenhuma evidência para isso", declarou.

Hegseth e sua primeira esposa, Meredith Schwarz, se divorciaram em 2009. Ele e sua segunda companheira, Samantha Deering, se divorciaram em 2017, ano em que foi investigado pela suposta agressão sexual. Desde 2019, Hegseth é casado com sua terceira esposa, a produtora da Fox News Jennifer Rauchet.

Futuro secretário já afirmou que 'nunca lava as mãos'

Apresentador disse em 2019 que "nunca lava as mãos" e que "germes não são reais". Em um programa do "Fox And Friends", no qual Hegseth trabalha como apresentador, ele afirmou que sua resolução de ano novo era dizer ao vivo algumas coisas que só falava nos bastidores, e imediatamente contou que não higienizava suas mãos há uma década.