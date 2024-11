Exército israelense intensifica bombardeios no Líbano, que fecha escolas e universidades em Beirute

Os ataques israelenses se intensificaram neste domingo (17) no sul do Líbano e nos arredores da capital, Beirute. O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afif, morreu em um dos bombardeios. As autoridades suspenderam as aulas nesta segunda (18) e terça-feira (19) em escolas e universidades públicas e particulares da capital libanesa.

De acordo com as autoridades do país, o fechamento das escolas e universidades foi "necessário" diante do aumento dos ataques no centro de Beirute e nos subúrbios do sul da capital, onde explosões ocorrem de maneira ininterrupta.

A destruição causada nos últimos quatro dias nesta região é equivalente a um mês de bombardeios, frisa o correspondente da RFI no país. O Exército israelense lançou a segunda fase da sua ofensiva terrestre no Líbano em 6 de novembro.