Líbano tem mais de 200 crianças mortas em dois meses de ataques de Israel

Mais de 3.500 pessoas morreram no Líbano desde outubro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde libanês na segunda-feira (18).

Apesar das mais de 200 crianças mortas no Líbano em menos de dois meses, um padrão desconcertante surgiu: as mortes enfrentam a inércia daqueles que tem condições de acabar com esta violência.

James Elder, porta-voz do Unicef

Sem previsão para o fim da guerra

Israel alega que bombardeios ao Líbano são feitos mirando o Hezbollah. Segundo o Exército de Israel, os ataques têm como intuito "permitir a volta de cerca de 60 mil cidadãos ao norte israelense, de onde tiveram de ser deslocados devido ao risco dos ataques do grupo libanês".

Não há previsão de um acordo de cessar-fogo. O conflito se prolonga há meses, com intensos bombardeios contra a capital Beirute, a regiões próximas ao aeroporto internacional. Áreas da Síria também têm registro de bombardeios com mortos.

Os Estados Unidos, principais aliados de Israel, expressaram preocupação recente com os novos ataques. "Vocês já nos ouviram dizer repetidas vezes que não queremos ver esse tipo de operação [militar] em Beirute, especialmente em áreas densamente povoadas", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.