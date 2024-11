Ucrânia ataca com com mísseis de longo alcance; Rússia sobe tom de ameaça

Ação ocorreu contra o 67º Arsenal da Grau (Diretoria Principal de Mísseis e Artilharia, na sigla russa) em Karatchev, a cerca de 150 km da fronteira ucraniana. Segundo relatos de observadores militares ouvidos pela Folha de S.Paulo, destroços e talvez um dos mísseis atingiram o arsenal, causando múltiplas explosões captadas em vídeos de moradores.

Ministério da Defesa russo disse que não houve danos e não há vítimas relatadas, segundo apuração da Folha. Apenas um incêndio teria sido causado pelos destroços do míssil danificado em voo que foi debelado, segundo o órgão. Até aqui, ataques mais distantes na Rússia eram comuns com drones de fabricação ucraniana, e usualmente visavam refinarias e bases aéreas.

Presidente ucraniano pressionava Washington para permitir o uso do ATACMS para atacar alvos dentro do território russo. A sigla em inglês faz referência ao Sistema de Mísseis Táticos do Exército, com armamentos de alcance máximo de 300 km, que permitiriam à Ucrânia atingir infraestruturas logística do Exército russo e os aeroportos de onde decolam os aviões que atuam nos bombardeios.

Ameaça russa de ataque nuclear

Ataque com mísseis ocorreu antes de o Kremlin divulgar decreto que altera doutrina nuclear russa. O documento atualizado permite que a Rússia considere um ataque nuclear se o país, ou seu aliado Belarus, enfrente uma agressão "com o uso de armas convencionais que crie uma ameaça crítica à sua soberania e (ou) à sua integridade territorial".

Um dia após EUA permitir uso de armamentos, autoridade russa afirmou que decisão de Washington escalaria conflito. O presidente do comitê de defesa da câmara baixa do Parlamento russo, Andrei Kartapolov, afirmou na segunda-feira (18) que decisão do governo de Joe Biden é "sem precedentes e muito importante para dar início à Terceira Guerra Mundial".