'Porta-aviões de drones' e caças: China ostenta novas armas de guerra; veja

Sistema de mísseis HQ-19 carrega seis mísseis interceptores. Além disso, usa um mecanismo de "lançamento a frio", que reduz o "estresse" e permite que ele rapidamente reposicione os interceptores, de acordo com relatos da mídia estatal. Arma também é capaz de interceptar veículos planadores hipersônicos (ogivas de mísseis balísticos) na atmosfera.

HQ-19 pode interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera. Isso estende significativamente o alcance de interceptação de modelos anteriores, como o HQ-9.

Sistema de mísseis HQ-19 carrega seis mísseis interceptores Imagem: Hector Retamal/AFP

O míssil ar-ar PL-15E barbatanas traseiras dobráveis. Design do aparelho permite uma organização mais compacta para ser inserido nos caças furtivos. É um dos mísseis ar-ar mais poderosos da China, com um alcance de cerca de 200 quilómetros e uma velocidade máxima superior a cinco vezes a velocidade do som.

Caça furtivo Su-57, da Rússia, mostra a estreita cooperação militar entre a China e a Rússia. De acordo com o jornal estatal Global Times, Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa da Rússia, que estava na China para "consultas anuais de segurança estratégica", passou pelo desfile para conferir o Su-57 em exibição.