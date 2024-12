Operação recorde: 140 peixes-leão são capturados em Fernando de Noronha

O menor peixe-leão media apenas 10 centímetros, enquanto o maior ultrapassou 45 centímetros. Essa foi a operação com maior número de captura até o momento. Fernando Rodrigues, mergulhador e diretor da Sea Paradise, parceira do ICMBio

Liberação para consumo

Uma das linhas de pesquisa do Projeto Conservação Recifal tenta viabilizar a liberação para consumo do peixe. Com o objetivo de oferecer um maior controle populacional da espécie, a liberação para consumo serviria como forma para pressionar pela diminuição dos bichos.