Premiê australiano diz que plataformas de rede social agora têm a responsabilidade de proteger crianças

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou nesta quinta-feira (já sexta-feira, no horário local) que as plataformas de redes sociais agora têm a responsabilidade de garantir a segurança das crianças, após o Parlamento do país aprovar uma lei que proíbe o uso desses serviços por pessoas menores de 16 anos.

A Austrália aprovou nesta quinta-feira a proibição de redes sociais para crianças e adolescentes menores de 16 anos em meio a um acalorado debate que tomou conta da nação, estabelecendo uma referência para jurisdições em todo o mundo com uma das regulações mais duras contra as chamadas Big Techs.

"As plataformas agora têm a responsabilidade de garantir que a segurança das nossas crianças é uma prioridade para elas"?, afirmou Albanese em coletiva de imprensa.