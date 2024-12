Chineses acham depósito de ouro gigantesco que pode valer R$ 498 bilhões

Amostras de rochas perfuradas do campo de ouro de Wangu Imagem: Xinhua/Dai Bin

Liu Yongjun, presidente do instituto, disse que a descoberta é uma "grande conquista para a estratégia de exploração mineral da China". De acordo com informações da agência de notícias Reuters, desde 2020 as autoridades chinesas têm investido em atividades de exploração mineral na região.

Imagem de 20 de novembro de 2024 do local de operação da jazida de ouro Wangu Imagem: Xinhua/Dai Bin

Yongjun e sua equipe usaram novas tecnologias de prospecção, como a modelagem geológica 3D, informou a agência de notícias chinesa Xinhua News Gold. Essa tecnologia permite criar representações computacionais detalhadas da geologia local por meio da coleta de amostras e da análise de estruturas geológicas e geoquímicas.

Mais ouro também foi encontrado durante perfurações em áreas ao redor do novo local, sugerindo que existem outros grandes depósitos a serem explorados no futuro. "Diversos núcleos de rochas perfurados mostraram presença de ouro visível", explicou Chen Rulin, especialista em prospecção de minérios do GBHP.

Este pode ser considerado o maior e mais lucrativo reservatório de ouro já descoberto, segundo a Science Alert. Além disso, amostras sugerem um alto nível de qualidade do ouro achado pelos chineses.