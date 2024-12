Mulher é detida após se infiltrar em voo para Paris

Uma mulher conseguiu driblar a segurança do aeroporto de Nova York e se infiltrar em um voo que iria para Paris, mas foi flagrada pelos comissários de bordo e detida na última terça-feira (26). As informações são da CNN e do The Guardian.

O que aconteceu

Apesar de não ter um cartão de embarque, a mulher conseguiu passar pela triagem de segurança. Ela também contornou duas estações de verificação de identidade e status de embarque e conseguiu entrar no voo da Delta Airlines. A informação foi confirmada pela TSA (Administração de Segurança de Transporte dos EUA), que investiga o caso.

A TSA também confirmou "que um indivíduo sem cartão de embarque foi examinado fisicamente, sem quaisquer itens proibidos." O The Guardian identificou a mulher como Svetlana Dali, de 57 anos.