Moção de censura: o que é mecanismo usado para destituir premiê francês?

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, perdeu o cargo nesta quarta-feira (4) após a aprovação de uma moção de censura.

O que é moção de censura?

Instrumento para a fiscalização do governo. A moção de censura é geralmente apresentada pela oposição como estratégia para "contestar a responsabilidade do governo", seja diretamente à figura do primeiro-ministro ou em questões relevantes no debate nacional. Barnier se tornou alvo após impor o orçamento de 2025 sem votação no Parlamento.

É preciso que um décimo dos membros da Assembleia Nacional entre com o pedido. A votação da proposta ocorre 48 horas seguintes à apresentação. A primeira moção contra Barnier foi apresentada na segunda-feira (2).