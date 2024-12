Sakamoto: Nora de Trump mente ao comparar sogro com Bolsonaro

Entre os principais participantes internacionais da reunião estão Lara Trump, apresentadora de TV e nora do presidente eleito dos EUA; o deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e líderes da Hungria.

Lara, 41 anos, casada com Eric Trump, terceiro filho de Trump, foi uma das escolhidas para fazer o discurso na convenção: durante a apresentação, Lara Trump dançou com Milei e outros líderes ao som de uma música do Village People.

Assista abaixo aos UOL News na íntegra:

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.