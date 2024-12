'Chacina de Acari': Brasil é condenado por desaparecimento de 11 jovens negros

O tribunal indicou que os responsáveis seriam parte dos "Cavalos Corredores", um "grupo de extermínio que operava na favela de Acari e estava composto por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda".

Estes fatos, afirmou a Corte, constituem a violação dos direitos "ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal" das vítimas.

A sentença também destaca a responsabilidade do Estado nos homicídios de dois familiares de um dos jovens três anos depois, assassinados no Rio de Janeiro por investigarem por conta própria a participação de agentes policiais no desaparecimento dos rapazes.

O tribunal ressaltou que o Estado brasileiro "não fez uma investigação séria, objetiva e efetiva, e orientada a descobrir a verdade" 34 anos depois dos fatos, que "permanecem em absoluta impunidade".

A Corte ordenou como medidas de reparação que se prossiga com a investigação do caso, "efetuar uma busca rigorosa" do paradeiro dos desaparecidos, criar um espaço de memória no bairro de Acari e realizar um "diagnóstico" da atuação de "milícias" e "grupos de extermínio" no país.