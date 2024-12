Países do Mercosul concordam sobre acordo com a UE, diz chanceler uruguaio

O acordo prevê a maior parceria comercial e de investimentos do mundo. O pacto, no entanto, enfrenta dificuldades para ser ratificado do lado europeu.

O chanceler também expressou o desejo do Uruguai de flexibilidade em relação a acordos comerciais fora do bloco ou em conjunto. Segundo ele, países precisam se ''abrir para o mundo''. ''Podemos negociar bilateralmente ou pluriteralmente, ou em bloco. Essa é a posição que o Uruguai tem mantido nos últimos cinco anos''.

"Objetivo do acordo à vista'', disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela desembarcou no Uruguai nesta quinta (5), onde terá uma reunião com o presidente do país, Luis Lacalle Pou, para debater o acordo comercial. ''Temos a oportunidade de criar um mercado de 700 milhões de pessoas. A maior parceria comercial e de investimento que o mundo já viu. Ambas as regiões serão beneficiadas'', escreveu nas redes sociais.

Acordo é 'inaceitável' para o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele afirmou ter mandado um recado para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que seu país não aceitará o pacto da forma que está sendo proposto. "Continuaremos a defender incansavelmente nossa soberania agrícola", disse a presidência francesa nas redes sociais.

Expectativa de acordo da UE com Mercosul gerou protestos na Europa

Agricultores franceses fizeram ondas de protesto para tentar barrar o acordo. Grupos afirmavam que temiam "concorrência desleal", se opondo à importação de produtos agropecuários sem a cobrança de impostos.