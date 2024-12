Quem é Ursula von der Leyen, eleita a mulher mais poderosa do mundo

Ela só deixou o governo alemão quando foi eleita presidente da Comissão Europeia, em 2019. O Conselho Europeu, formado por um presidente, pelos chefes de Estado dos países da União Europeia e pelo presidente da Comissão Europeia indicam um candidato ao cargo. E cabe aos 720 deputados do Parlamento Europeu, eleitos por voto popular, aprovar —ou não— o nome.

Entre os destaques recentes do mandato da belga está o acordo com o Mercosul. Como presidente da Comissão, ela tem autoridade para assinar um acordo comercial preliminar com o bloco latino-americano, que enfrenta resistência de grupos políticos na Europa.

O projeto era negociado há 25 anos e prevê ampliação da parceria comercial entre os blocos, envolvendo mais de 700 milhões de pessoas. Mas países como França e Polônia, com visões protecionistas, temem que suas próprias populações sejam prejudicadas pela competição com a América Latina.

Um bloco do Parlamento Europeu tenta derrubar Ursula alegando que ela cometeu "abuso de poder" para forçar aprovação. Mas, pelo menos em um primeiro momento, opositores da presidente não devem formar maioria.

Fora da política, ela é casada com um médico, Heiko von der Leyen, e tem sete filhos. Os dois se conheceram na faculdade e oficializaram a união em 1986.