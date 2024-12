Após chuva torrencial, onda arrasta e mata elefanta rara em zoo de Bali

Uma elefanta de espécie ameaçada de extinção foi encontrada morta nesta terça-feira (17) após ser arrastada pela onda de um rio na ilha turística de Bali, na Indonésia.

O que aconteceu

Elefanta tinha 45 anos e vivia em zoológico de Bali. O animal chamava Molly e foi encontrado sem vida em meio a rochas de um rio que atravessava o estabelecimento turístico da ilha. O local havia sido atingido por fortes chuvas no dia anterior, segundo informações divulgadas pela AFP.

Molly passeava com um funcionário do zoo, quando foi atingida por uma grande onda e arrastada pela correnteza. "A elefanta estava sendo conduzida através do rio por um tratador na segunda-feira para uma área de espera como parte de sua rotina diária para brincar, quando uma onda repentina de água a levou embora", divulgou uma porta-voz do zoológico por meio de comunicado nesta terça.