Avião pega fogo após pouso forçado no Canadá; vídeo mostra momento

Um voo da Air Canada terminou em susto quando o trem de pouso não funcionou e obrigou os pilotos a uma aterrissagem de emergência. Ninguém se feriu.

O que aconteceu

Labaredas surgiram na parte esquerda do avião, que se arrastava pelo asfalto. Uma gravação feita de dentro da aeronave mostra muitas faíscas saindo debaixo das asas até que o fogo surge. As chamas cessaram logo que a fuselagem e os motores do avião pararam de deslizar sobre o asfalto

As imagens revelam passageiros em posição de impacto - com a cabeça abaixada e mãos atrás da nuca. O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield por volta das 21h30 (no horário de Brasília, 22h30), deste sábado (28).