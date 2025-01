Bomba, morte e destruição: há 4 anos, Capitólio era invadido; veja como foi

Câmeras de segurança e jornalistas registraram a ação naquele dia. Um homem foi fotografado com os pés em cima da mesa da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi; os manifestantes também gritaram "enforquem Mike Pence" —o então vice-presidente precisou deixar o local às pressas e ser conduzido a um esconderijo.

Invasores no Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 Imagem: SAUL LOEB / AFP

Bombas foram usadas para dispersar a multidão. Policiais se posicionaram perto da entrada da Câmara, apontando armas em direção à porta. Imagens mostram que uma escrivaninha foi pressionada contra a porta para impedir a entrada de manifestantes. Bombas de gás foram atiradas para dispersar a multidão que invadiu o Congresso.

Invasão gerou destruição milionária. Deputados chegaram a ser escoltados para fora do Capitólio com máscaras de gás lacrimogêneo. A invasão gerou destruição estimada em US$ 2,8 milhão (R$ 17,1 milhões, na conversão atual).

Donald Trump foi alvo de segundo processo de impeachment. O republicano foi alvo de processo de impeachment por "incitamento à insurreição" e "violência contra o governo dos Estados Unidos", mas acabou absolvido pelo Senado.

Brasileira participou de ataque. Leticia Vilhena Ferreira, que tem visto de trabalho nos EUA, mas não estava apta a votar nas eleições americanas, foi presa um ano depois da invasão, no estado de Illinois, acusada de ter participado da invasão ao Capitólio.