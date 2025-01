Antes de posse de Trump, Biden pede que ataque ao Capitólio não seja esquecido

Em artigo no "Washington Post", presidente dos EUA diz que não se deve minimizar os atos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram e atacaram a sede do Congresso americano.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o que chamou de um "esforço implacável" para minimizar a invasão do Capitólio em Washington, em 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão atacou a sede do Congresso americano na tentativa de impedir a certificação do resultado da eleição presidencial de 2020.

À época, o agora presidente eleito dos EUA, Donald Trump, havia perdido a eleição para Biden e se recusado a reconhecer a derrota, o que levou seus apoiadores a atacarem o Capitólio durante a sessão parlamentar que confirmaria a vitória do democrata.

Em artigo de opinião publicado neste domingo (05/01) no jornal The Washington Post, Biden procurou contrastar o caos daquele 6 de janeiro com a transição ordeira e pacífica de poder que deverá marcar o início do segundo mandato de Trump na Casa Branca.