Coreia do Sul diz que Kim Jong-un lançou míssil em dia de visita de Blinken ao país

O Ministério da Defesa do Japão também confirmou na rede X que havia detectado um míssil da Coreia do Norte e o projétil parecia ter caído no mar.

O lançamento ocorreu durante uma viagem de despedida do secretário de Estado americano, Antony Blinken à Seul e Tóquio, antes da chegada de Donald Trump à Casa Branca, no dia 20 de janeiro.

"Condenamos o lançamento dos mísseis, que é uma nova violação de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse Blinken em uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler sul-coreano Cho Tae-yul.

O secretário de Estado dos EUA também afirmou que a Rússia planeja compartilhar tecnologias avançadas de satélite com Pyongyang.

Durante a presidência de Joe Biden, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão fortaleceram sua aliança militar para enfrentar as ameaças da Coreia do Norte, que agora descreve o sul como seu "principal inimigo", e afima que a reunificação é impossível.

Pyongyang também se aproximou de Moscou, assinando um pacto de defesa mútua e enviando milhares de soldados norte-coreanos para lutar na Ucrânia.